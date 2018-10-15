Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 12,56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüPatates Kg 0,60HMSMısır dane Kg 0,97HMSKabuklu fındık Kg 12,56HMSİç fındık (11-13 mm) Kg 26,35
TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı
GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek
Dolar ne kadar? 15 Ekim dolar kuru yorumları
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Bakan Pakdemirli'den mısır üreticisini sevindirecek haber (2018 mısır alım fiyatı)
Nissan Qashqai yenilendi
Yenilenen Renault Zoe ortaya çıktı
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum