Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüİç fındık (13-15 mm) Kg 26,14TSMısır dane Kg 1,01TSKabuklu fındık Kg 13,00TSİç fındık (11-13 mm) Kg 25,50
TSTS: Tüccar Satışı
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