Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMısır dane Kg 0,94HMSKabuklu fındık Kg 13,94TSYeşil mercimek Kg 5,33
TSKırmızı mercimek Kg 3,74TS TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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