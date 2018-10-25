Sakarya Ticaret Borsası'nda dane mısırın kilogramı ortalama 1,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMısır dane Kg 1,06TSAyçiçek yağlık Kg 2,38TSBiber kırmızı Kg 1,55
TSTS: Tüccar Satışı
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