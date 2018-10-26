Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında dane mısırın kilogramı ortalama 1,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMısır dane Kg 1,12TSKabak çekirdeği iri Kg 16,34TSİç fındık (9-11 mm) Kg 20,13TSİç fındık (14-16 mm) Kg 26,14
TSTS: Tüccar Satışı
Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin
Türkiye'nin en büyük çimento üreticisine Tayvanlılar ortak oldu
Dolar ne kadar? 26 Ekim dolar kuru yorumları
Otomotiv şirketi Ford 1.3 milyon aracı geri çağırdı
Bakan Berat Albayrak duyurdu: Yarın açıklanacak!
Doların Merkez Bankası kararına tepkisi ne oldu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor
2019 yaz sezonunda turizm patlaması olacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum