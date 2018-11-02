Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüYemlik buğday Kg 1,10TSKabuklu fındık Kg 13,49TSArpa Kg 0,75HMSMısır dane Kg 1,26
TSİç fındık (13-15 mm) Kg 27,50TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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