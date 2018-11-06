Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı, ortalama 14,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüYemlik buğday Kg 0,85HMSKabuklu fındık Kg 14,05TSTaze kabak Kg 1,50HMSMısır dane Kg 1,02
TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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