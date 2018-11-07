FİNANS

Sakarya Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 10:56 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,34 liradan işlem gördü

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

Ortalama Satış türüYemlik buğday Kg 1,06 HMSMısır dane Kg 1,14TSKabuklu fındık Kg 13,34TSİç fındık Kg 25,63

TSTS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Sakarya Ticaret Borsası

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