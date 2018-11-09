Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün
Birim
Ortalama Satış türüMercimek kırmızı Kg 2,84TSMısır dane Kg 0,95HMSKabuklu fındık Kg 13,50TSİç fındık Kg 27,50
TSTS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzalandı
İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu
20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu
VW, Transporter'ı Ford Otosan fabrikasında üretmeyi hedefliyor
70 yıllık arabayı yeniden canlandırıp eski haline getirdi
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!
Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek
BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum