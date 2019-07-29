Sakarya'da 6 ayda 141 bin 495 araç üretildi

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,3'ünü karşılayan Sakarya'da, yılın ilk yarısında 130 bin 541 otomobil, 96 kamyonet, 325 midibüs, 477 otobüs ve 10 bin 56 traktör olmak üzere 141 bin 495 araç üretildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleriyle yılın ilk yarısında ihracat rakamlarına 2 milyar 639 milyon 286 bin dolarlık katkı sağladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk yarısında Sakarya'da 130 bin 541 otomobil, 96 kamyonet, 325 midibüs, 477 otobüs ve 10 bin 56 traktör olmak üzere 141 bin 495 araç üretildi. Buna göre, bahse konu dönemde Türkiye toplam taşıt ihtiyacının yüzde 18,9'unu tek başına karşılayan kentte, günde 786 araç üretilmiş oldu. Bu araçların 691'i yurt dışına satıldı.

- Sakarya'dan ihracata yüzde 19,3 katkı

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 88'ine denk gelen 124 bin 474'ü ihraç edildi. Otomotiv şehri Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.