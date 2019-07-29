FİNANS

Sakarya'da 6 ayda 141 bin 495 araç üretildi

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,3'ünü karşılayan Sakarya'da, yılın ilk 6 aylık döneminde 130 bin 541 otomobil, 96 kamyonet, 325 midibüs, 477 otobüs ve 10 bin 56 traktör olmak üzere 141 bin 495 araç üretimi gerçekleştirildi

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,3'ünü karşılayan Sakarya'da, yılın ilk yarısında 130 bin 541 otomobil, 96 kamyonet, 325 midibüs, 477 otobüs ve 10 bin 56 traktör olmak üzere 141 bin 495 araç üretildi.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleriyle yılın ilk yarısında ihracat rakamlarına 2 milyar 639 milyon 286 bin dolarlık katkı sağladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk yarısında Sakarya'da 130 bin 541 otomobil, 96 kamyonet, 325 midibüs, 477 otobüs ve 10 bin 56 traktör olmak üzere 141 bin 495 araç üretildi. Buna göre, bahse konu dönemde Türkiye toplam taşıt ihtiyacının yüzde 18,9'unu tek başına karşılayan kentte, günde 786 araç üretilmiş oldu. Bu araçların 691'i yurt dışına satıldı.

- Sakarya'dan ihracata yüzde 19,3 katkı

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 88'ine denk gelen 124 bin 474'ü ihraç edildi. Otomotiv şehri Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl ilk 6 aylık dönemde 123 bin 982 aracı yurt dışına satan kent, bu yılın aynı döneminde 124 bin 474 aracı ihraç ederek ülke ekonomisine güç katmayı sürdürdü.

Yılın ilk yarısında hibrit otomobil satışlarında liderliğini sürdüren Toyota, üretimde 130 bin 541 araçla birinci, TürkTraktör 10 bin 56 araçla ikinci, Otokar 898 araçla üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Toyota 116 bin 264 araç, TürkTraktör 7 bin 562 araç ve Otokar 648 araç ihraç etti.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, ilk yarıda ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşse de üretimin yaklaşık yüzde 89'una denk gelen 116 bin 264 aracı yurt dışına sattı.

- Otokar'dan yüzde 201'lik ihracat artışı

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden olan Otokar, yılın ilk 6 aylık periyodunda 96 kamyonet, 325 midibüs ve 477 otobüs olmak üzere toplam 898 adetlik üretim gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı döneminde 215 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yaklaşık yüzde 201 artışla 648 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise ilk yarıda ürettiği 10 bin 56 traktörün yüzde 75'ine denk gelen 7 bin 562'sini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

Yılın ilk yarısında Toyota, Otokar ve TürkTraktör'ün Sakarya'daki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

Şirket Üretim İhracat Toyota 130.541 116.264 Otokar 898 648 TürkTraktör 10.056 7.562 Toplam 141.495 124.474

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ihracat Otokar otomotiv toyota TürkTraktör üretim

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