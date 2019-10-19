Sakarya'da üretilen araçlar dünyanın dört bir yanında

ONUR ORHAN - Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla yılın 9 ayında 177 bin 718 aracı yurt dışına satan Sakarya, otomotiv ihracatındaki başarısını sürdürüyor.

Sakarya, yılın 9 aylık döneminde demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile birçok sektörün katkısıyla 146 ülke ve 11 serbest bölgeye toplamda 3 milyar 732 milyon 873 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek 7. sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-eylül döneminde Sakarya'da 183 bin 344 otomobil, 137 kamyonet, 534 midibüs, 601 otobüs ve 15 bin 695 traktör olmak üzere 200 bin 311 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,7'sinin yapıldığı kentte, günde 742 araç banttan indirilerek, 658'i yurt dışına satıldı.

Yılın 9 ayında kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 88,7'sine denk gelen 177 bin 718'i ihraç edildi. Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19,1 olarak gerçekleşti.