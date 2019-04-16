FİNANS

Sakarya'da üretilen Corolla ve C-HR'nin yüzde 90'ı ihraç ediliyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya'daki fabrikasında üretilen Corolla ve C-HR modellerinin yüzde 90'ı ihraç edilirken, bu modellerin hibrit versiyonlarının da üretilmesi ihracatın artmasına olumlu katkı sağladı - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo: - "Geçen yıl 42 bin Corolla'yı, 193 bin de C-HR'yi ihraç ettik. Sonuç olarak üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ederken, yüzde 10'u da iç piyasaya gidiyor" - Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama AŞ Pazarlama Direktörü Barış Erdim: - "C-HR şu an Avrupa'da beklentilerin çok üzerinde bir başarıya ulaşmış durumda. Türkiye'de de bizim beklentilerimizi aşan bir performansa ulaşmış durumda" - "Corolla, Türkiye'den 95 ülkeye ihraç edilen bir model. Avrupa'daki ilk lansman sonrası geri dönüşlere baktığımız zaman bizim beklentilerimizi çok daha aşan bir yere konumlanmış durumda"

İBRAHİM YOZOĞLU - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ. Genel Müdür ve CEO'su Toshihiko Kudo, Toyota'nın Avrupa'daki üretim tesislerinden Sakarya'daki Toyota Türkiye Fabrikasında üretilen Corolla ve C-HR'nin yüzde 90'ının ihraç edildiğini bildirdi.

Kudo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toyota Corolla'nın benzin motorlu dışında hibrit motorlu olarak da üretimine başladıklarını belirterek, Yeni Corolla ile ihracat pazarlarının genişlediğini, hali hazırda dünyanın 150 ülkesine ihracat yapabilecek durumda olduklarını söyledi.

2018 yılında toplam üretimin 260 bin adet olduğunu anımsatan Kudo, bunlardan 65 binin Corolla, 195 bininin ise C-HR olduğunu kaydetti.

Geçen yıl 235 bin Corolla ve C-HR ihraç edildiği bilgisi veren Kudo, "Geçen yıl 42 bin Corolla'yı, 193 bin de C-HR'yi ihraç ettik. Sonuç olarak üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ederken, yüzde 10'u da iç piyasaya gidiyor. Toplam üretimimizin yüzde 66'sını hibrit motorlu Corolla ve C-HR'ler oluşturuyor. 2019 üretim hedefimiz ise 81 bini Corolla, 167 bini C-HR üreterek toplam 248 bine ulaşmak. Ayrıca 2019'da 64 bin Corolla, 164 bin C-HR olmak üzere toplam 228 bin ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya otomotiv sektöründe Toyota'da uzun vadede sıfır emisyon hedefi çerçevesinde çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Kudo, yüzde 90 civarında ihracat nedeniyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak bu hedef doğrultusunda çalışmalarını tüm gayretiyle yerine getirdiklerini dile getirdi.

Kudo, "Ocak ayı sonunda seri üretimine başladığımız 12. nesil Corolla ile ihracat noktalarımız 100'den 150 ülkeye ulaştı. Yıllık üretimde ise Corolla'nın payı yüzde 25'ten yüzde 32'ye yükseldi." dedi.

- C-HR hibriti Türk halkıyla tanıştırdı

Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama AŞ Pazarlama Direktörü Barış Erdim ise Toyota C-HR'nin 2016 Kasım ayında lansmanını yaptıklarını söyledi.

C-HR'nin Türkiye'de hibrit teknolojisi anlamında ilk üretilen araç olduğuna değinen Erdim, "Buradan yaklaşık 90'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor. Onun başarısı sayesinde şu an Avrupa'da beklentilerin çok üzerinde bir başarıya ulaşmış durumda. Türkiye'de de bizim beklentilerimizi aşan bir performansa ulaşmış durumda. Özellikle hibriti, Türk halkıyla tanıştırması anlamında bizim çok önemli bir rol üstlendiğimiz bir modeldi. O misyonunu başardı, hatta beklentilerimizin çok daha üzerinde bir sonuç elde etti. Bunun sayesinde de hibrit teknolojisinin Türkiye'deki üretimiyle gelen başarı sayesinde Corolla'nın da Türkiye'de üretilmesine vesile oldu." diye konuştu.

Corolla sedanın, otomotiv pazarında Türkiye'nin en büyük segmenti olduğuna dikkati çeken Erdim, bu modelin toplam satışlar içinde yüzde 69 gibi bir orana sahip olduğunu aktardı.

Yıllardır en öne çıkan modellerinin Corolla olduğunu dile getiren Erdim, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Corolla hibritin de Türkiye'de üretiliyor olması Türkiye'deki hibrit satışlarının artması anlamında çok önemli bir fayda sağladı. Bu sadece Türkiye'deki satışlar değil fabrikanın ayrıca ihracat rolü de var. Corolla, Türkiye'den 95 ülkeye ihraç edilen bir model. Avrupa'daki ilk lansman sonrası geri dönüşlere baktığımız zaman bizim beklentilerimizi çok daha aşan bir yere konumlanmış durumda çünkü hem teknolojisi sayesinde hem yakıt tüketimi, sessizliği, sürüş deneyimi, konforu gibi birçok özelliği üst üste barındırdığınız zaman hem Türkiye hem de Avrupa pazarında çok ciddi şekilde başarı elde etme potansiyeli olan bir ürün olduğunu düşünüyorduk. Müşteri tercihleri de bizi yanıltmadı, bizim beklentilerimizin çok daha üzerinde bir hızla başlamış durumdayız. Muhtemelen bu yılı beklentilerimizin ve hedeflerimizin üzerinde bir satışla bitireceğiz."

- "2019 yılı hibrit çağının başlaması anlamında dönüşüm yılı olacak"

Erdem, 2018 yılını yaklaşık 34 bin satışla tamamladıklarına işaret ederek, Corolla'nın bunların içindeki oranının yüzde 69 civarında olduğunu dile getirdi.

Corolla'nın hibrit versiyonunun 2018 satışları içindeki oranının yüzde 10'lar seviyesine ulaştığının altını çizen Erdem, "Türkiye'de şubat ayının ortasında yaptığımız Corolla lansmanıyla hibrit satış adetlerimiz çok daha yukarı seviyelere çıkmaya başladı. Şubat ve mart ayında aldığımız sonuçlar bize bunu çok net gösteriyor. Özellikle mart ayında sattığımız her iki araçtan birisi hibrit versiyonu oldu. Bu Toyota tarihinde şu ana kadar ilk kez yüzde 50'nin geçildiği ay oldu. Muhtemelen bu trend benzer şekilde ve artarak devam edecek. 2019 yılı bizim için hibrit çağının başlaması anlamında bir dönüşüm yılı olacak." şeklinde konuştu.

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C-HR hibrit ihracat toyota corolla Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. Genel Müdür ve CEO Toshihiko Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama A.Ş. Pazarlama Direktörü Barış üretim

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