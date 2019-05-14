FİNANS

Sakarya'dan 126 ülkeye ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin otomotiv sektöründe önde gelen şehirleri arasında bulunan Sakarya, ocak-nisan döneminde 126 ülkeye ihracat gerçekleştirdi

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv sektöründe önde gelen şehirleri arasında bulunan Sakarya'dan, ocak-nisan döneminde 126 ülkeye 1 milyar 822 milyon 543 bin dolarlık ihracat yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, dış satımda İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından gelen Sakarya, nisanda 474 milyon 809 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Otomotiv, demir, kimya, iklimlendirme ve makine sektörlerinin öncülüğünde yılın ilk 4 aylık döneminde 126 ülke ve 7 serbest bölgeye 1 milyar 822 milyon 543 bin dolarlık dış satım yapıldı.

- İhracatın yüzde 92,1'i otomotiv sektöründen

En fazla otomotiv ihracatı yapan iller arasında 4'üncü sırada bulunan Sakarya, Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi önemli firmalara ev sahipliği yapıyor. Kentin, nisan ayındaki ihracatının yüzde 92,1'lik kısmı otomotiv sektöründen geldi.

Sakarya'dan nisan ayında 437 milyon 374 bin dolarlık otomotiv, 6 milyon 383 bin dolarlık makine ve aksamları, 5 milyon 552 bin dolarlık iklimlendirme sanayi ihracatı yapıldı. Bu sektörleri 4 milyon 900 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller" ve 3 milyon 475 bin dolarlık ihracatla "mücevher" sektörleri izledi. Bu yıl nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 178,18 ile "mücevher" sektöründe yaşandı.

- En fazla ihracat Fransa'ya

Sakarya, bu yıl nisan ayında en çok ihracatı 52 milyon 846 bin dolarla Fransa'ya yaptı. Bu ülkeyi 40 milyon 501 bin dolarlık ihracatla İsrail, 38 milyon 476 bin dolarlık ihracatla Birleşik Krallık izledi.

Kentten 2018-2019 nisan ayında ülkelere yapılan ihracat rakamları ve değişim oranları şöyle:

Ülke 2018 (Bin dolar) 2019 (Bin dolar) Değişim oranı Fransa 84,320 52,846 - 37,33 İsrail 15,151 40,501 167,31 Birleşik Krallık 54,111 38,476 - 28,89 İspanya 57,658 37,902 - 34,26 Almanya 48,232 35,798 - 25,78

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Anahtar Kelimeler:
ihracat otomotiv Sakarya

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