Sakarya'dan 5 ayda yaklaşık 110 bin araç ihraç edildi

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 20'sini karşılayan Sakarya'da, yılın ilk 5 aylık döneminde üretilen 122 bin 585 aracın yüzde 89'una denk gelen 109 bin 172'si yurt dışına satıldı.

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleriyle ihracat rakamlarına mayıs ayında 485 milyon dolar katkı sağladı.

Yılın ilk 5 aylık döneminde, toplamda 2 milyar 307 milyon 543 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya'da en çok dış satım, otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi. Ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, otomotiv şehri pastadaki payını yüzde 2 büyütüp 2 milyar 127 milyon 499 bin dolarlık araç ihraç ederek sektöre damgasını vurdu.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ilk 5 aylık dönemde üretilen 634 bin 928 aracın 544 bin 419'u ihraç edildi.