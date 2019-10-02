FİNANS

Sakarya'dan 8 ayda 158 bin 210 araç ihraç edildi

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi firmaların faaliyet gösterdiği Sakarya'da ocak-ağustos döneminde üretilen 177 bin 183 aracın yüzde 89,3'ü yurt dışına satıldı - Bu dönemde Toyota 147 bin 332, TürkTraktör 10 bin 4 ve Otokar 874 araç ihraç etti. Dış satımın tutarı 3 milyar 56 milyon 83 bin dolar oldu

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,3'ünün yapıldığı Sakarya'dan, yılın ocak-ağustos döneminde 158 bin 210 araç ihraç edildi.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleriyle yılın 8 aylık döneminde 138 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık ihracat yapılan kent, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ocak-ağustos döneminde Sakarya'da 162 bin 903 otomobil, 123 kamyonet, 463 midibüs, 558 otobüs ve 13 bin 136 traktör olmak üzere 177 bin 183 araç üretildi.

Bu dönemde Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,9'unun yapıldığı kentte günde 738 araç imal edildi ve bunların 659'u yurt dışına satıldı.

8 ayda kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 89,3'üne denk gelen 158 bin 210'u ihraç edildi. Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl aynı dönemde 161 bin 670 aracı yurt dışına satan "otomotiv şehri", bu yılın aynı döneminde yüzde 2,14 azalışla 158 bin 210 aracı ihraç ederek ülke ekonomisine 3 milyar 56 milyon 83 bin dolar kazandırdı.

Hibrit otomobil satışlarında liderliğini sürdüren Toyota, 8 ayda 162 bin 903 araç üretimiyle birinci, TürkTraktör 13 bin 136 ile ikinci, Otokar bin 144 araçla üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde Toyota 147 bin 332, TürkTraktör 10 bin 4 ve Otokar 874 araç ihraç etti.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 90,4'üne denk gelen 147 bin 332 aracı yurt dışına sattı.

- Otokar ve TürkTraktör'den ihracat artışı

Yılın söz konusu döneminde 123 kamyonet, 463 midibüs ve 558 otobüs olmak üzere toplam bin 144 adet üretim gerçekleştiren Otokar, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 artırmayı başardı. Geçen yılın aynı döneminde 434 araç ihraç eden Otokar, bu yıl 874 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise ocak-ağustos döneminde ürettiği 13 bin 136 traktörün yüzde 76,1'ine denk gelen 10 bin 4'ünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
ihracat otomotiv Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Sakarya

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