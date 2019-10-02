Sakarya'dan 8 ayda 158 bin 210 araç ihraç edildi

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,3'ünün yapıldığı Sakarya'dan, yılın ocak-ağustos döneminde 158 bin 210 araç ihraç edildi.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleriyle yılın 8 aylık döneminde 138 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık ihracat yapılan kent, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sıradaki yerini koruyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ocak-ağustos döneminde Sakarya'da 162 bin 903 otomobil, 123 kamyonet, 463 midibüs, 558 otobüs ve 13 bin 136 traktör olmak üzere 177 bin 183 araç üretildi.

Bu dönemde Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,9'unun yapıldığı kentte günde 738 araç imal edildi ve bunların 659'u yurt dışına satıldı.

8 ayda kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 89,3'üne denk gelen 158 bin 210'u ihraç edildi. Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.