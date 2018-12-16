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Sakarya'nın ihracatı 51 ilin toplamını "solladı"

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan Sakarya, ocak-kasım döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artırdı - Geçmişteki 5 yıla oranla ihracatını yüzde 49 arttırmayı başaran ve yılın 11 aylık döneminde 51 ilin toplam ihracat rakamından daha fazla dış satım gerçekleştiren kent, ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor - Sakarya, bu yıl en çok ihracatı, 519 milyon 31 bin dolarla Almanya'ya yaptı

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasında yer alan Sakarya, yılın 11 aylık döneminde hem ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artırdı hem de 51 ilin toplam ihracatından daha fazla dış satım gerçekleştirerek, ülke ekonomisine katkı sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracat sıralamasında 7. sıradaki yerini koruyan Sakarya'nın, geçen yılın ocak-kasım döneminde 4 milyar 728 milyon 206 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,6 artışla 5 milyar 90 milyon 887 bin dolara ulaştı.

Başta otomotiv sektörü olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik ve çimento endüstrisiyle Türkiye'deki 51 ilin toplam ihracatından daha fazla dış satım gerçekleştiren Sakarya, Türkiye'nin bu yıl ocak-kasım dönemindeki toplam ihracatının yüzde 3,4'ünü karşıladı.

11 aylık dönemlerde 2013'te 2, 2014'te 2,4, 2015'te 1,7, 2016'da 2, 2017'de 4,7 milyar dolar ihracat yapan Sakarya, geçmiş 5 yıla oranla ihracatını yüzde 49 arttırmayı başardı.

Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, ocak-kasım dönemindeki toplam ihracatının yüzde 93'lük kısmı, sadece bu alanda gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre 326 milyon 804 bin dolarlık artışla bu sektördeki ihracat payını yüzde 7,41 yükselten kentte, bu yıl otomotiv sektöründe 4 milyar 737 milyon 976 bin dolar ihracat yapıldı.

Sakarya'nın ihracat sıralamasında ikinci sırayı, geçen yıla göre yüzde 7,4'lük düşüş yaşansa da demir ve demir dışı metaller oluşturdu. Geçen yılın 11 aylık döneminde 75 milyon 137 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 69 milyon 549 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan kentte, 41 milyon 544 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" üçüncü, 40 milyon 142 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" üçüncü, 39 milyon 876 bin dolarla "makine ve aksamları" dördüncü, 30 milyon 992 bin dolarlık ihracatla "çimento cam seramik ve toprak ürünleri" beşinci sırada yer aldı.

Yılın 11 aylık döneminde geçen yıla göre en fazla ihracat artışı ise "halı" sektöründe meydana geldi. Buna göre, geçen yıl 127 bin dolar olan halı ihracatı, yüzde 369 artışla bu yıl 595 bin dolar seviyesine ulaştı.

- En çok ihracat Almanya'ya

Ocak-kasım döneminde çok sayıda ülkeye ihracat yapan Sakarya, bu yıl en çok ihracatı 519 milyon 31 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,81 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke, yüzde 13,52 artış oranıyla Fransa oldu. Bu ülkeye geçen yıl yapılan 436 milyon 816 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde 495 milyon 876 bin dolara çıktı.

Geçen yılki 416 milyon 42 bin dolarlık ihracatı bu yıl 482 milyon 261 bin dolara çıkaran Sakarya'da, en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke ise Birleşik Krallık oldu. Geçen yıla oranla ihracatını toplamda 66 milyon 219 bin dolar artıran Sakarya'nın bu ülkeye ihracat oranı yüzde 15,92 olarak gerçekleşti.

Bu ülkeleri 465 milyon 820 bin dolarlık ihracatla dördüncü sıradaki İtalya ve 367 milyon 345 bin dolar ihracatla beşinci sıradaki İspanya takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
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