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Salam Air’in Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

 Umman’ın hava yolu şirketi Salam Air, İstanbul’un Sabiha Gökçen’den Umman’ın başkenti Maskat’a uçmaya başladı.  Umman Sultanlığı’nın ilk düşük maliyetli havayolu şirketi olan Salam Air, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına başladı.

Salam Air’in Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları başladı

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) - Umman’ın hava yolu şirketi Salam Air, İstanbul’un Sabiha Gökçen’den Umman’ın başkenti Maskat’a uçmaya başladı.

Umman Sultanlığı’nın ilk düşük maliyetli havayolu şirketi olan Salam Air, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına başladı. Haftanın 2 günü karşılıklı yapılacak olan seferler, Airbus A320 tipi uçaklarla yapılacak. Salam Air, Pegasus Hava Yolları’ndan sonra Sabiha Gökçen’den Umman’ın başkenti Maskat’a uçan ikinci tarifeli havayolu şirketi olacak. Salam Air’in ilk uçuşunda CEO ve aynı zamanda eski pilot olan Mohamed Ahmed Abdullah Ahmed tarafından gerçekleştirilirken ilk uçuşta 174 yolcu İstanbul’a geldi.

Salam Air’ın Maskat seferlerine başlaması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir karşılama töreni düzenlendi. Apronda geleneksel su takı ile karşılanan uçak daha sonra körüğe yanaştı ve uçuş ekibine çiçek takdim edildi. Ardından gerçekleşen kokteylde geleneksel pasta kesimi yapıldı.
Pasta kesimine, İSG CEO’su Ersel Göral, Havacılık Pazarlama Direktörü Gerald Ong, İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney’in yanı sıra Salam Air CEO’su Mohamed Ahmed Abdullah Ahmed, Salam Air Yönetim Kurulu Başkanı Anwar Mohamed Abdul Aziz Al Rawas ve diğer üst düzey yöneticileri ile yolcular da katıldı. Geleneksel pasta kesiminin ardından İSG ve Salam Air yöneticileri arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

“UMMAN VATANDAŞLARI TÜRKİYE’YE SEYAHAT ETMEK İSTİYOR”

Salam Air CEO’su Mohamed Ahmed Abdullah Ahmed “Yapılan tüm anketlerde Umman vatandaşlarının özellikle seyahat amacıyla Türkiye’ye gelmek istediklerini gözlemledik. Salam Air olarak uçuşlarımızı önce Trabzon sonra İstanbul olarak başlattık. Bu uçuşların artacağı konusunda hem fikiriz. Çünkü Türkiye ile Umman Sultanlığı arasında devam eden ve gittikçe daha güçlenen bir ticari bağ var.” dedi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Havacılık Pazarlama Direktörlüğü Gerald Ong ise ,” Salam Air uçuşlarına ilk olarak Trabzon’da başladı. Daha sonra İstanbul’da Sabiha Gökçen’i tercih etti. Salam Air gerçekten çok iyi bir havayolu şirketi. Daha çok büyüyeceklerine ve operasyonlarına devam edeceklerine inanıyorum” dedi.

Salam Air’in Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları başladı

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