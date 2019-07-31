FİNANS

Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, salatalığın kilosunun tarlada 20 kuruşa düşmesinin ardından üreticiler satamadıkları ürünleri çöpe ve yollara dökerek fiyatları protesto etti.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, salatalığın kilosunun tarlada 20 kuruşa düşmesinin ardından üreticiler satamadıkları ürünleri çöpe ve yollara dökerek fiyatları protesto etti. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin beraberinde oda Genel Sekreteri Aydın Çiftçi ve yönetim kurulu üyesi Akif Kar ile birlikte salatalık üreticilerini ziyaret ederek, seralarında incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan Güzeloluk, Harfilli ve Kızılen mahallelerindeki salatalık üreticileri, salatalık fiyatlarının 20 kuruşa düşmesi ve alıcılarının olmaması nedeniyle topladıkları salatalıkları çöpe, yola ve besledikleri hayvanların önüne dökerek salatalık fiyatlarını protesto etti. SALATALIK ALICISI KALMADI Ziraat Odası Başkanı Şahin, "Yaz aylarında ilçemizin yüksek kesimlerinde örtü altında yaklaşık bin 200 dönüm arazi üzerinde salatalık yetiştiriciliği yapılıyor. Salatalık üreticilerimiz hasat yapmaya başlamasına karşın salatalık fiyatlarının bir anda 20 kuruşa düştü. Alıcının olmaması nedeniyle çiftçilerimiz perişan oldu. Salatalık serada kalmasın diye toplayan üreticilerimiz, satamadıklarını çöpe ve besledikleri hayvanların önüne dökerek arazilerini temizlemeye çalışıyor. Bin bir emekle yetiştirdikleri ve masraf ettikleri ürünlerinin para etmemesi nedeniyle çiftçilerimiz zor durumda. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz" dedi. ‘MASRAFI DAHİ KARŞILAYAMADIK’ Güzeloluk Mahallesi'nde 3 dönüm serası bulunan ve bu alanda salatalık üreticiliği yapan Mustafa Gülşen ise, "Salatalık yetiştirelim, ekmek paramızı çıkaralım dedik ama bırakın kâr etmeyi masrafımızı dahi çıkaramadık. Salatalığımızın hasadına yeni başladık ama şimdi alıcı dahî yok. Gübresi, ilacı, emeği her şeyi bize zarar olarak döndü. Şu salatalıkların sofralarda olması gerekirken çöpe gidiyor. Artık bu sorunların ülkemizde olmaması gerekiyor" diye konuştu. ‘TÜCCAR SALATALIK TOPLAMAYIN DİYOR’ Harfilli Mahallesi'nde salatalık üreticiliği yapan Ahmet Doğaner de şikâyetlerini şu sözlerle dile getirdi: "Biz çiftçiler ürettiklerimizle ekmeğimizi çıkartıyoruz. Ama şu an salatalıklarımızı alan dahi yok. Salatalıkları sattığımız tüccarlarımız bizi arıyor ve toplamayın diyor. Salatalıkları toplamasak seralarımız mahvolacak. Bizler de toplayıp çöpe döküyoruz. İlaç, gübre, işçilik para ama salatalık para etmiyor. Biz nasıl geçineceğiz?" Kızılen Mahallesi’nde salatalık üreticisi olan Veli Gök, üretici olarak sabırlarının kalmadığını vurgulayarak, "Ürettiğini dahi satamaz duruma geldi. Gübre 350 TL, bir kilo ilaç 200 TL ama salatalık 20 kuruş. 7 kilo salatalık satacaksın bir çay içeceksin. Böyle bir durum olabilir mi? Seramızın masrafını dahi çıkartamıyoruz. Tarım sulama suyumuzun elektrik parasını ödeyemez duruma geldik. Artık yeter bu soruna çözüm bulunsun" dedi.

Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı
'Dijital para birimleriyle alışveriş yapanların sayısı son üç yılda 10 bini aştı''Dijital para birimleriyle alışveriş yapanların sayısı son üç yılda 10 bini aştı'
Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettilerSalatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan, temmuz ihracat rakamlarını İzmir'de açıklayacak

Bakan Pekcan, temmuz ihracat rakamlarını İzmir'de açıklayacak

Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

Avrupa'ya ihracat, domates fiyatını artırdı

Afyonkarahisar'da 6 ayda, 458 bin kişi konakladı

Afyonkarahisar'da 6 ayda, 458 bin kişi konakladı

'Dijital para birimleriyle alışveriş yapanların sayısı son üç yılda 10 bini aştı'

'Dijital para birimleriyle alışveriş yapanların sayısı son üç yılda 10 bini aştı'

Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

Salatalığın kilosunun 20 kuruşa düşmesini protesto ettiler

Konya Şeker’den patates üreticilerine hasat öncesi bakım avansı

Konya Şeker’den patates üreticilerine hasat öncesi bakım avansı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.