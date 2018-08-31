Salçalık domates üreticisi fiyatlardan memnun

BURSA/BALIKESİR (AA) - AYHAN FİDAN - SÜLEYMAN ÖZAYDIN - Salçalık domates üretiminde önde gelen Bursa ve Balıkesir'deki birçok üretici, ürünlerini fabrikaların kilogram başına verdiği 45 kuruşun üzerinde 80 kuruşa satmanın mutluluğunu yaşıyor.
Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 65 bin dekarda domates üretilen Karacabey Ovası'nda bu yıl 50 bin dekarda ekim yapıldığını söyledi.
Bu yüzden rekoltenin beklentilerin altında oluştuğunu dile getiren Erdem, birçok üreticinin fabrikalara ocak ayı itibarıyla taahhüt verdiğini ancak belirlenen fiyatların düşük kaldığını anlattı.
Fabrikaların bunu tekrar değerlendirmeye alarak kilogram fiyatını 35 kuruştan 45 kuruşa çıkardığını dile getiren Erdem, şöyle konuştu:
"Taahhüt vermeyenler ise 75 ila 80 kuruştan verdi. Son 3 yıla göre özellikle bu sene domates üreten çiftçilerimiz serbest fiyatlardan çok memnun kaldı. Taahhüt veren çiftçilerimiz ise fazla memnun kalmadı. Sebebi ise taahhüt fiyatlarından çok verimin düşüklüğü oldu. Verimin düşük olma sebebi hava şartları ve hastalık oldu. Genel itibarıyla baktığımızda bu yıl çiftçilerimiz domatesten zarar etmediler. Çiftçilerimiz, domatesten aldıkları paralardan memnunlar."
- Ülke geneli daralan ekim alanları fiyatları artırdı
Bu yıl rekoltenin 500 bin ton civarında olduğunu ifade eden Erdem, bunun 350 bin tonunun hasat edildiğini, 150 bin tonunun ise eylül ayına kadar toplanmasının planlandığını söyledi.
Türkiye genelinde geçen yıl ve önceki yıllarda ortalama 280 bin dekar olan domates ekim alanının bu yıl 210 bin dekara düştüğünü belirten Erdem, "Ekim alanlarının daralması, verimin düşmesi fiyatların 75-80 kuruşa çıkmasına neden oldu. Taahhüt veren çiftçilerimiz, dekar başına 7 ton ortalamada kalan çiftçilerimiz masraflarını ancak karşılayabildi ve bir bölümü beklentilerin altında kaldı ama genel olarak baktığımızda bu yıl domates üreticisi para kazandı. Borçlarımızı ödeme kolaylığı sağlandı. Paralarımızı fabrikalar peşin olarak ödüyor." dedi.
Erdem, Karacabey Ovası'nın Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 40'ını karşıladığını belirtti.
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- Manyaslı üretici de mutlu
Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ise ilçede 1990'lı yılların ortalarına kadar 40-50 bin dekar alanda ekimi yapılan salçalık domatesin, çiftçilerin çeltiğe yönelmesi sonucunda 3 bin dekarda üretildiğini söyledi.
Bu sezon fabrikaların üreticiyle yaptığı sözleşme gereği kilogramını 40 kuruştan aldığını, sözleşme dışı ekim yapanların ise 80 kuruşa varan fiyatlardan sattığını vurgulayan Danç, "80 kuruşa ulaşan fiyatlar, ürününü bu rakamlardan veren çiftçileri memnun etti. Salça fabrikaları istikrarlı bir alım politikası ve fiyat uygulaması yapsalardı ve bunun yanında sözleşmeleri kendi lehine değil de üreticiyi düşünerek hazırlasalardı, bugün domates üretimi çok daha geniş alanlarda yapılırdı." diye konuştu.
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