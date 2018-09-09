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"Saldırı ile baş etmenin en büyük yolu üretmek"

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: - "Bu ekonomik saldırı ile baş etmenin en büyük yolu üretmek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu ekonomik saldırı ile baş etmenin en büyük yolu üretmek." dedi.

Karaaslan, Samsun'da yüzde 55'i yerli üretim olan akıllı telefon ve tablet üreticisi Reeder Fabrikasını ziyaret etti.

Yetkililerden üretim hakkında bilgi alan Karaaslan, Samsun'da yüzde 55'i yerli olan akıllı telefon ve tabletlerin üretilmesinin Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Karaaslan, üretimde yerlilik oranının artması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yüzde 55'i yerli akıllı telefon ve tablet üretimi yapılıyor ama bunu kısa süre içinde firma yetkilileri önce yüzde 75'e, sonra yüzde 100'e çıkaracaklar. Yani yüzde 100 yerli ve milli akıllı telefon ve tabletler dünya pazarına sunulacak. Bu bizim için çok önemli. Bugün biz AK Parti olarak bir bakış açısını temsil ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın o dimdik duruşunun arkasındaki yerli ve milli üretim bakış açısının bugün Samsun'da, ülkemizdeki yansımalarından birini görüyoruz."

Türkiye'ye yönelik spekülatif ataklara değinen Karaaslan, "Bu ekonomik saldırı ile baş etmenin en büyük yolu üretmek. Bu fabrikada akıllı teknolojiler üretilecek. Bu fabrika sayesinde Samsun olarak önümüzdeki dönem çok büyük hamleler gerçekleştireceğiz çünkü Samsun'da hem savunma sistemleri, medikal tıbbi ve cerrahi el aletleri üretimi yapılıyor. Bu el aletlerinin cihazlara geçişi noktasında da önemli hamleler yapacağız." diye konuştu.

Karaaslan, siyasetçiler olarak yerli üretimi sonuna kadar desteklediklerini vurgulayarak, Samsun'da Çin'le kurulan işbirliğinin üretim bandına yansıması ve bunun Türkiye'den dünya pazarına ulaşmasında büyük özveri ve çaba olduğunu kaydetti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Reeder Samsun

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