Saldırı, piyasaları nasıl etkileyecek?

DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, "Operasyon şimdilik tek seferlikmiş gibi görünüyor. Eğer gerçekten böyle ise etkisi sınırlı kalır. Ama devamı gelirse o zaman piyasalar açısında sıkıntı büyük olur. Suriye'ye yönelik operasyonun Türkiye piyasalarına olumsuz yansıması kaçınılmaz. Hisse senetleri piyasasında bir miktar satış görebiliriz. Bunun yanı sıra tarihi zirveden 10 kuruş uzaklaşan doların yeni zirve denemeleri yaptığını görebiliriz." dedi.

Suriye'ye yönelik başlatılan saldırının piyasaları da kötü yönde etkilemesi bekleniyor. Buna karşın, operasyonun "tek seferlik" gibi göründüğü için kayıpların sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

Bu gece sabaha karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullandığı gerekçesini öne sürerek Beşşar Esed rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki askeri noktalar bombalandı.

Nalbantlı, öte yandan risk algısının artmasıyla birlike küresel piyasalarda altın fiyatlarının yükselişi sürdürebileceğini aktardı.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ POTANSİYELİ GÜÇLENDİ

GCM Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise, "Jeopolitik risklerin Suriye özelinde yoğunlaşması ile birlikte, doların küresel bazda seyrinden çok risk fiyatlamasının ve bölgenin direkt olarak ilintili olduğu varlıkların oynaklık seviyeleri bizim piyasalarımızda da etkili olmakta diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Dolar/TL'nin yukarı yönlü çıkışlarına devam etme potansiyelinin güçlendiği bir süreçten geçildiğini kaydeden Erkan, şunları söyledi:

"2018 yılına yönelik 4,20 – 4,30 bölgesi beklentimize bir adım daha yaklaştık. Temkinli duruşu korumak lazım, haber akışı çok değişken. Ve tabii illikit Asya işlemlerinden ziyade piyasanın likit olduğu Avrupa seansına dikkat etmek lazım. dolar/TL kuru, Türk Lirasının gelişen ülke para birimleri içerisinde ABD Dolar’ı karşısında güçlü bir performans oluşturmaması sebebiyle yukarı yönlü çıkışını 4,20 bariyerine yaklaştırdı ve ardından trend içi tepki satışı düşüncesinde etkin bir fiyatlama reaksiyonu gösterdi. Dolar/TL kurunda trend içi tepki satışı düşüncesi tamam mı devam mı sorusunun cevabında 4,0345 yakinen takip edilmelidir.