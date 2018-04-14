FİNANS

Saldırı, piyasaları nasıl etkileyecek?

FİNANS HABERLERİ  | 14.04.2018 13:56 | Son Güncelleme

Uzmanlar, Suriye'ye yönelik başlatılan saldırıya piyasaların kayıtsız kalamayacağını belirtiyor. Operasyonun şimdilik tek seferlik göründüğü için kayıpların sınırlı kalabileceğini düşünüyor.

Saldırı, piyasaları nasıl etkileyecek?

Oldukça hareketli bir haftayı geride bırakan piyasaları yine hareketli bir hafta bekliyor.

Bu gece sabaha karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullandığı gerekçesini öne sürerek Beşşar Esed rejimi güçlerini hedef aldığı saldırıda Suriye'nin başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda illerindeki askeri noktalar bombalandı.

Suriye'ye yönelik başlatılan saldırının piyasaları da kötü yönde etkilemesi bekleniyor. Buna karşın, operasyonun "tek seferlik" gibi göründüğü için kayıpların sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı, "Operasyon şimdilik tek seferlikmiş gibi görünüyor. Eğer gerçekten böyle ise etkisi sınırlı kalır. Ama devamı gelirse o zaman piyasalar açısında sıkıntı büyük olur. Suriye'ye yönelik operasyonun Türkiye piyasalarına olumsuz yansıması kaçınılmaz. Hisse senetleri piyasasında bir miktar satış görebiliriz. Bunun yanı sıra tarihi zirveden 10 kuruş uzaklaşan doların yeni zirve denemeleri yaptığını görebiliriz." dedi.

Nalbantlı, öte yandan risk algısının artmasıyla birlike küresel piyasalarda altın fiyatlarının yükselişi sürdürebileceğini aktardı.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ POTANSİYELİ GÜÇLENDİ

GCM Forex Araştırma Uzmanı Enver Erkan ise, "Jeopolitik risklerin Suriye özelinde yoğunlaşması ile birlikte, doların küresel bazda seyrinden çok risk fiyatlamasının ve bölgenin direkt olarak ilintili olduğu varlıkların oynaklık seviyeleri bizim piyasalarımızda da etkili olmakta diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Dolar/TL'nin yukarı yönlü çıkışlarına devam etme potansiyelinin güçlendiği bir süreçten geçildiğini kaydeden Erkan, şunları söyledi:
"2018 yılına yönelik 4,20 – 4,30 bölgesi beklentimize bir adım daha yaklaştık. Temkinli duruşu korumak lazım, haber akışı çok değişken. Ve tabii illikit Asya işlemlerinden ziyade piyasanın likit olduğu Avrupa seansına dikkat etmek lazım. dolar/TL kuru, Türk Lirasının gelişen ülke para birimleri içerisinde ABD Dolar’ı karşısında güçlü bir performans oluşturmaması sebebiyle yukarı yönlü çıkışını 4,20 bariyerine yaklaştırdı ve ardından trend içi tepki satışı düşüncesinde etkin bir fiyatlama reaksiyonu gösterdi. Dolar/TL kurunda trend içi tepki satışı düşüncesi tamam mı devam mı sorusunun cevabında 4,0345 yakinen takip edilmelidir.

Dolar/TL kurunun yeni süreçte tepki düşüncesini sonlandırabilmesi içinse, 4,0345 üzerindeki seyrine devam etmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 4,1170 – 4,14 bölgesi başta olmak üzere son zirve 4,1935 ve 4,23 bariyerine doğru trend yönlü çıkışlar devam etmek isteyebilir. Özellikle 4,1170 – 4,14 bölgesi üzerindeki kalıcı hareketler, ilgili çıkışların daha da güçlenmesini sağlayabilir ki bu süreçte Türk Lirasının gelişen ülke para birimleri arasında ABD Doları’na karşı sergileyeceği performans ayrıca takip edilebilir."
(Kaynak: Dünya Online)

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suriye Suriye'ye saldırı piyasalar
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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