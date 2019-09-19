FİNANS

Saldırılar Saudi Aramco'nun değerini olumsuz etkiliyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü Enerji Uzmanı Rauf Mammadov: - "Aramco’nun halka arzıyla ilgili Suudi Arabistan zor bir imtihandan geçiyor" - "(Saudi Aramco) Tesislere düzenlenen saldırı, potansiyel yatırımcıları tedirgin edecek ve şirketin değerinin daha da azalmasına yol açacak" - "Halka arzın Tedavül'ün dışında bir borsada gerçekleştirilmesi riskli. Arz için New York veya Londra borsası seçilmesi halinde Riyad yönetiminin yüzleşmek zorunda kalacağı davalar olacak"

BÜŞRANUR BEGÇECANLI - Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırılar, halka arza hazırlanan şirketin değerini ve Suudi petrol endüstrisini olumsuz etkiliyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın öncülük ettiği 2030 vizyonu kapsamında 2016'da ilan edilen Saudi Aramco'nun halka arz süreci, yönetim kurulu başkanlığına Yasir Osman el-Rumeyyan'ın atanmasıyla hız kazandı.

Sürecin yönetilmesi için JP Morgan, Morgan Stanley ve HSBC bankalarına yetki veren Riyad yönetimi, ilk olarak şirketin 100 milyar dolar değerindeki yüzde 5'lik hissesini dünya piyasalarına açacağını ve arzın Tokyo borsasında gerçekleşeceğini duyurdu. Daha sonra karar değiştiren Riyad yönetimi, şirketin yüzde 1'ini bu yılın sonunda, diğer yüzde 1'ini ise 2020'nin sonunda Suudi Arabistan borsası Tedavül'de halka arz edeceğini açıkladı.

Bu karar değişikliğiyle, 2014'te Suudi Arabistan Ulusal Bankası'nın halka arzında olduğu gibi Aramco hisselerinin de Suudi şirketlere veya zengin ailelere satılması hedeflenirken, şirketin 20 milyar dolar değerindeki yüzde 1'lik hissesine yabancıların sahip olması bir kontrol kaybı olarak öngörüldü.

- Halka arz için yatırımcının güveni kazanılamadı

Saudi Aramco'nun uluslarası piyasalara arzının ertelenmesiyle birlikte şirkete ait iki tesise düzenlenen son saldırılar ise yeni yönetim için zorlu bir sürecin başlangıcı oldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman saldırıların, Aramco'nun günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini (5,7 milyon varil) durdurmasına yol açtığını açıkladı. Şirketin günlük doğal gaz üretiminde de önemli düşüş yaşandı.

Ayrıca bu durum Aramco tesislerinin saldırıya ne kadar açık olduğunu gösterdi ve zaten belirsiz olan halka arz sürecini olumsuz etkiledi. El-Rumeyyan her ne kadar "halka arzın saldırılar sebebiyle ertelenmeyeceğini" ifade etse de bu açıklama uluslararası piyasalarda yatırımcıların güvenini kazanmak için yeterli olmadı.

- "Tedavül dışında halka arz riskli"

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü Enerji Uzmanı Rauf Mammadov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halka arzın Tedavül'ün dışında bir borsada gerçekleştirilmesinin riskli olduğunu belirterek, "Arz için New York veya Londra borsası seçilmesi halinde Riyad yönetiminin yüzleşmek zorunda kalacağı davalar olacak." ifadesini kullandı.

Özellikle ABD'deki iki yasasının Riyad yönetimini zorlayacağını vurgulayan Mammadov, "İlk olarak ABD, 'Terörizme Destek Verenlere Karşı Adalet Yasası altında 11 Eylül olaylarına yardım ettiği gerekçesiyle Suudi Arabistan’ı yargılayabilir. Ayrıca 'Petrol Üretmeyen ve İhraç Etmeyen Karteller Yasası' kapsamında da fiyatları yükseltmek için piyasadaki petrolü saklayan ülkeler yargılanabilir. Bu sebeple Riyad yönetimi ilk arzı kendi borsası Tedavül’de gerçekleştirmek için adım attı. Sonuç olarak Aramco’nun halka arzıyla ilgili Suudi Arabistan zor bir imtihandan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Mammadov, tesislere düzenlenen saldırı öncesi şirketin maddi değeri konusunda da tartışma olduğuna işaret ederek, "Riyad yönetimi şirket değerinin 2 trilyon dolar olarak dikkate alınmasını isterken, bazı enerji uzmanları bu rakamı abartılı buluyor. Tesislere düzenlenen saldırı, potansiyel yatırımcıları tedirgin edecek ve şirketin değerinin daha da azalmasına yol açacak." dedi.

- "Üretim kısıntısı kararı Riyad’ın çıkarlarına uygun"

Aramco'nun hisse değerinin yükselmesi için Suudi Arabistan'ın petrol üretimi stratejisinde değişikliğe gidip gitmeyeceğine ilişkin ise Mammadov, şunları kaydetti:

"Saudi Aramco dahil bütün petrol şirketlerinin amacı hisseleri için en yüksek fiyatı yakalamaktır. Bunun en hızlı yolu da petrol fiyatlarının yükselmesidir. Ancak dünyanın en büyük petrol şirketi olarak küresel enerji güvenliğinden doğrudan sorumlu olan Aramco’nun petrol fiyatlarını yükseltme eğilimi göstermesi jeopolitik açıdan değerlendirilmelidir. Zira, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesinde şahit olduğumuz üzere fiyatlardaki yükselme, Trump yönetimi tarafından sert eleştirilere sebep olacaktır. Ayrıca yüksek petrol fiyatları İran’ın petrol ihracatına maksimum fayda sağlar. Bu sebeplerden ötürü Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarını yükseltmesi uluslararası konjonktürde kolay değildir."

Mammadov, OPEC ve üretici ülkelerin kısıntı kararının, Suudi Arabistan'ın karteldeki lider rolünü muhafaza etme amacı taşıdığını belirterek, "OPEC’in aldığı üretim kısıntısı kararı, Riyad’ın çıkarlarına uygun, ancak Suudi Arabistan Asya'daki pazar payını rakip Rusya’ya kaptırdı. Son üç yılda Rosneft, Saudi Aramco’nun yerini alarak Çin’in en büyük petrol tedarikçisi oldu. Yine de gelecek yıllarda Rusya’da üretimin artmaması Aramco’nun hakimiyetini sürdürmesine yol açacak." ifadelerini kullandı.

Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Fındık üreticisi fiyattan dertliFındık üreticisi fiyattan dertli
CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiriCHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji diplomasisi enerji güvenliği halka arz JP Morgan OPEC petrol Saudi Aramco Suudi petrol endüstrisi tedavül Yasir Osman el-Rumeyyan

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haciz kararı!

Dolar, Fed kararı sonrası hareketlendi!

Dolar, Fed kararı sonrası hareketlendi!

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Dikkat çeken açıklama: Zamlar geri alınmalı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

Milyonluk tekneler Tuzla Boat Show’da görücüye çıkıyor

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Gür: İngiltere’nin bize ihtiyacı var

Fındık üreticisi fiyattan dertli

Fındık üreticisi fiyattan dertli

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

CHP'li Özel'den üzüm fiyatına eleştiri

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

Bakan Pakdemirli: Pancar üretiminde yüzde 11 artış bekleniyor

İngiltere Ankara Büyükelçisi: STA’nın imzalanması siyasi iradeye bağlı

İngiltere Ankara Büyükelçisi: STA’nın imzalanması siyasi iradeye bağlı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.