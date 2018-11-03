FİNANS

Salebin kilosu 700 lirayı buldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

Hasan DEMİRBAŞ- Alparslan ÇINAR ANTALYA-DHA) SOĞUK havaların vazgeçilmez içeceği arasında yer alan salebin kilosu, ticaretinin en hareketli olduğu Burdur'un Bucak ilçesinde 400 ile 700 lira arasında satılıyor.

Hasan DEMİRBAŞ- Alparslan ÇINAR ANTALYA-DHA) SOĞUK havaların vazgeçilmez içeceği arasında yer alan salebin kilosu, ticaretinin en hareketli olduğu Burdur'un Bucak ilçesinde 400 ile 700 lira arasında satılıyor. Kışın vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan salepe havaların soğumasıyla birlikte talep arttı. Yabani orkide bitkisinin kökünden elde edilen salep, dondurmanın hammaddesi ve sıcak içecek olarak tüketiliyor. Nisan- mayıs aylarında daha çok Toroslar'da toplanan salep kökleri, kurutulduktan sonra kırma makineleriyle önce parçalara ayrılıyor, ardından toz haline getiriliyor. Burdur Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çangır, fabrika yapımı dondurmalarda salebin çok az ya da hiç kullanılmadığını söyledi. Salep ile yapılan dondurmanın lezzetinin çok farklı olduğunu belirten Çangır, ?Dondurmanın yanı sıra 1 litre süte 7 gram kullanıldığında da çok lezzetli bir içecek ortaya çıkar ve sıcak tüketilir. Türkiye'de yılda 200 ton salep üretiliyor. Bunun 150 tonu Bucak'tan geçiyor. Çünkü kaliteli salebin büyük bölümü Toroslar'da elde ediliyor dedi. 8 kilo salep kökünün kaynatılarak 1 kilo salep elde edildiğini belirten Çangır, kilosunun 400 ile 700 lira arasında değiştiğini söyledi.

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