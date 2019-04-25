Salihli'de 'beyaz altın' pamuk yeniden gözde

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- EGE Bölgesi'nin en önemli tarımsal üretim alanlarından Manisa'nın Salihli Ovası'nda, 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun ekimine başlandı.

Salihli'de çiftçinin özellikle 2000'li yıllara kadar göz bebeği olan, ancak çeşitli nedenlerden dolayı ekimine ara verilen pamuk tekrar gözde oldu. Hükümetin de artan desteklemeleriyle Salihli Ovası'nda geçen yıl 13 bin dekar alanda ekimi yapılan pamuğun, bu yıl 17 bin dekar alanda ekilmesi bekleniyor. Dekar başına 80 kuruşluk destekleme alan çiftçi, 'beyaz altın' olarak nitelendirdikleri pamuğun ekimine başladı.

ÜRETİM ALANININ GENİŞLEMESİ BEKLENİYOR

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, son yıllarda yapılan desteklemeler sayesinde pamuk ekimine olan ilginin arttığını söyledi. Yalvaç, "Özellikle 2017 yılına kadar gerek üretim aşamasında yaşanan sıkıntılar gerekse ihracat ve ithalat dengelerinin değişmesi nedeniyle üretici istediği fiyata ürünü satamaz hale gelmişti. Bu nedenle üreticiler hızla pamuk ekimini bıraktı. Ancak 2017 yılından itibaren hükümetimizin, devletimizin pamuğa yönelik desteklemeleri sayesinde çiftçilerimiz tekrar pamuk ekimine yöneldi. Bizler, pamuğa beyaz altın deriz. Geçen yıl ovamızda, 13 bin 218 dekarlık alanda pamuk ekimi yapıldı. Ancak bu yıl bu rakamın 17 bin dekara kadar çıkmasını bekliyoruz. Çiftçimizin pamuk ekimine tekrar yönelmesinin en büyük nedeni bahsettiğim gibi desteklemelerdir. Şu anda dekar başına 80 kuruşluk bir destekleme söz konusu. Ancak son dönemlerde gerek mazot ve gübre, gerekse diğer kalemlerde bir artış söz konusu. Devletimizin dekar başına 80 kuruş olan desteği 1 liraya yükseltmesini talep ediyoruz. Bu desteklemeyle birlikte, çiftçimizin pamuk ekimine daha çok ağırlık vereceği düşüncesindeyiz" dedi.

'DEDELERİMİZİN EMANETİ'

Pamuk ekimini 420 dekarlık alanda yaptığını kaydeden çiftçi Mehmet İzmirlioğlu ise "Havaların ısınmasıyla birlikte pamuk ekimine başlamış bulunuyoruz. 2001-2002 sezonundan sonra pamuk ekimine ara vermiştim. Ancak 2 yıl önce devletimizin bizlere sağladığı desteklemeler sayesinde yeniden ekimine başlamış bulunuyoruz. İnşallah çiftçimiz pamuk ile bundan sonra daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu.

Diğer bir üretici Turgay Başgönül de "Dedelerimizin ve babalarımızın mesleği olan pamuk, Salihli Ovası'nda 2002 yılına kadar en gözde üründü. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı 3 yıl öncesine kadar ekimi ciddi oranda azalmıştı. Şimdi de desteklemeler sayesinde yeniden ekimler attı. Şu an kazancımız, diğer mahsullere göre biraz daha iyi. Pamuk ekiyoruz, ekmeye de devam edeceğiz. Beyaz altının ekimini daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.