FİNANS

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan var

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

Samancı : Arı ürünlerinin yüzde 95’inin etiketinde yanlış beyan var

İstanbul, 19 Temmuz (DHA)

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