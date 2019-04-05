FİNANS

Sami Savatlı'nın sanat ve tasarım işleri TRT2'de konuşulacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 18:12 | Son Güncelleme

Sami Savatlı, sanat ve tasarımı nasıl birleştirdiğini ve hat sanatını modern olarak yorumladığı işlerini mekan tasarımlarında nasıl kullandığını, TRT2 izleyicileriyle paylaşacak

İSTANBUL (AA) - Geleneksel sanatlara kattığı modern yorumla son dönemde dikkatleri üzerine çeken sanatçı Sami Savatlı'nın eserleri, sinemadan müziğe, resimden edebiyata, tarihten felsefeye kadar birçok alanı konu alan yapımları izleyiciyle buluşturma gayesiyle yayın hayatına başlayan kültür-sanat kanalı TRT2'de ele alınacak.

Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, çağdaş ve geleneksel sanatların kesişim noktalarını yakalayan ve yeni sentezlere ulaşan ve bunları özgün bir dille anlatan sanatçılara odaklanan belgesel program "Muasır"ın 6 Nisan Cumartesi 12.30'da yayınlanacak bölümüne Sami Savatlı konuk olacak.

Geleneksel sanatlara ait düşünce ve üretim biçimlerinin çağdaş sanata uyarlanmasının izlerini süren Muasır programı; hat, minyatür, çini ve tezhip gibi sanatların, sanatçıları tarafından günümüzde nasıl yorumlandığını mercek altına alıyor.

Program, Sami Savatlı'nın yaşam öyküsünü, çocukluk yıllarından günümüze kadar ele alırken, geleneksel sanatlardan çağdaş sanata uzanan geniş bir alanda sanat yaşamını belgesel niteliğinde ve sinematografik bir bakış açısıyla analiz ediyor.

Savatlı, sanat ve tasarımı nasıl birleştirdiğini, hat sanatını modern olarak yorumladığı işlerini mekan tasarımlarında nasıl kullandığını izleyicilerle paylaşacak.

Saudade Film yapımcılığında hazırlanan programın proje tasarımını, aynı zamanda programın yapımcısı olan Emir Külal Haznevi yapıyor. Programın yönetmen koltuğunda ise Emrah Tellioğlu oturuyor.

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sami savatlı TRT2

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