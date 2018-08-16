Şampiyon adayı taylar yeni sahiplerini buldu

Malatya'da, safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde damızlık olarak kullanılan şampiyon atların tayları yeni sahiplerini buldu.

Akçadağ ilçesinde 1865'te 27 bin dönüm arazi üzerine "Çiftlik Hattı Hümayun" ismiyle kurulan ve 1928'de "Sultansuyu Harası" adını alan işletmede, birbirinden değerli safkan Arap atları yetiştiriliyor.

Yarışseverlerin büyük beğeniyle takip ettiği "Özgünhan", "Ateştopu" ve "Gobakbey" isimli atların damızlık olarak kullanıldığı ve 150 yılı aşkın süredir safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen koşu tayları 1-2 yaşına geldiklerinde açık artırma usulüyle satılıyor.

İşletmede ilk 6 ay annelerinin yanında kalan ve özel ilgiyle adeta bir bebek gibi yetiştirilen 67 tayın satışı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesinde gerçekleşti.

İhaleyle satılan Arap taylarından, 3 milyon 679 bin lira gelir elde edildi.

Açık artırmada en yüksek fiyat 255 bin lirayla "Atanerhan" ve 180 bin lirayla "Babüroğlu" isimli erkek taylara verildi.

