FİNANS

Samsun 4. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın açılacak

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

Samsun 4. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın açılacak

TÜYAP tarafından düzenlenen Samsun 4. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı yarın açılacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, her çeşit ev ve bahçe mobilyaları ile zemin döşemelerinin sergileneceği, dekorasyon firmaları ve mimari proje ofislerinin de yer alacağı fuar, 12-17 Mart tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde konuklarını ağırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş, ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayan mobilya ve dekorasyon sektörünün, 2019 yılı modern ve klasik mobilya çeşitlerinin fuarda yer alacağını aktardı.

Fuarda hedef ülkeler arasında önemli ticari bağlantılar kurulacağını belirten Çamaş, yapılan etkin tanıtım, reklam, saha pazarlama ve duyuru faaliyetleri doğrultusunda 50 bine yakın ziyaretçinin fuara gelmesini beklediklerini vurguladı.

Fuar ile Samsun'un mobilya markalarını uluslararası vitrinde tanıtmayı hedeflediklerine işaret eden Çamaş, şunları kaydetti:

"Azerbaycan ve Gürcistan'dan mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren, perakende mağaza zinciri sahipleri, mimarlar, müteahhitler ve firmaların satın alma yöneticileri yeni tasarımları yerinde incelemek, bayilik ve satın alma anlaşmaları yapmak üzere Samsun'a gelecekler. Fuarda gerçekleşecek önemli iş bağlantıları ile Karadeniz'de faaliyet gösteren mobilya üreticilerinin ihracat hacimlerinin arttırılması ve Samsun markasının tüm dünyaya tanıtılmasını öngörüyoruz."

Girişin ücretsiz olduğu Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı, 12-16 Mart 2019 tarihleri arasında 10.00-20.00, 17 Mart günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı! Eski sevgilisinin arabasını yakmak isteyen kadına babaanne saksısı!
İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemliİSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli
Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalıProf. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı fuar mobilya Samsun TÜYAP

En Çok Okunan Haberler

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Bu tarihte uçacaklar dikkat

Bu tarihte uçacaklar dikkat

Merakla beklenen büyüme verisi açıklandı

Merakla beklenen büyüme verisi açıklandı

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.