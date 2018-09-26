Samsun 4. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 4. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı.

Vali Osman Kaymak, açılışta yaptığı konuşmada, Samsun'un fuarlar bakımından önemli potansiyeli olduğunu, fuarların ilgili sektöre ivme kazandırdığını söyledi.

Samsun'un bereketli ovaları bulunduğunu belirten Kaymak, "Bulunduğumuz coğrafya bize Allah'ın bir lütfu. Samsun potansiyeli çok yüksek illerden birisi ama potansiyelini çok daha iyi kullanmalı." dedi.

Vali Kaymak, kentin göç veren konumdan göç alan konumuna geldiğine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Sağlık ve eğitimde iddialıyız. Turizm potansiyelimiz çok yüksek. Bütün bunlar işlenecek alanlar. Samsun'da görev yapan hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Samsun turizmini değerlendirin, işleyin. Samsun'un tarım potansiyeli çok yüksek bunu daha ileri götürün. Çarşamba Ovası'nın değerlendirilmesine yönelik çalışma yaptık. İşlenen ürünlerin katma değerini artırmak durumundayız. Birim başına maliyetleri düşürerek daha çok ürün elde etmek durumundayız. Dünyanın geleceği gıda ürünleri üzerinde. İnsanlar artık gıdaya muhtaç. Elektroniği, demiri, madeni bulabilirsiniz ama gıdaya muhtaç insanoğlu. Bu anlamda geleceğin önemli ürünü gıda. Biz de Allah'a şükür Çarşamba ve Bafra ovalarıyla çok önemli gıda depolarına sahibiz. Bunları daha iyi kullanarak hem ülkemizin hem insanlığın yararına sunmalıyız. "