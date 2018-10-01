TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 4. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı sona erdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in desteğiyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuar, 5 günde 50 bin 715 ziyaretçiyi ağırladı.
50 bin metrekarelik alanda 107 katılımcı firmayla düzenlenen fuarda, Ordu'dan Erzurum'a, Sinop'tan Tekirdağ'a pek çok kentten gelen çiftçiler ve sektör temsilcileri, verimli görüşmeler yaptı, iş bağlantıları kurdu.
10 ülkeden yaklaşık 120 kişilik alım heyetinin geldiği fuarda ihracata yönelik bağlantılar da sağlandı. KKTC, Azerbaycan, Gürcistan, Sırbistan, İran, Moldova, Bulgaristan, Ukrayna, Katar ve Tunus'tan gelen ziyaretçiler, enerji dönüşümü ve tarımsal mekanizasyon sistemleri, hayvancılık tesisleri, hayvancılık makine ve ekipmanları, traktör, zirai ilaçlar, seracılık, tohum-fide, sulama sistemleri için önemli görüşmeler yaptı.
Akademisyenler, mühendisler ve sektör temsilcilerinin seminerler verdiği fuar, geçen yıl da 48 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamıştı.
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