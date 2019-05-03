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"Samsun çeltik üretiminde ikinci sırada"

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı: - "Samsun'da geçen yıl 180 bin 564 dekar alanda 133 bin 221 ton çeltik üretimi gerçekleştirildi. Samsun çeltikte ekim alanı ve üretim miktarına göre ikinci sırada"

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, "Samsun'da geçen yıl 180 bin 564 dekar alanda 133 bin 221 ton çeltik üretimi gerçekleştirildi. Samsun çeltikte ekim alanı ve üretim miktarına göre ikinci sırada." dedi.

Kırmacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi'nde düzenlenen "100. Yılda Türkiye'de Çeltik Tarımı Paneli"nde, çeltik ve pirinç üretiminde özellikle 2000 yılından sonra uygulamaya konulan tarımsal politika ve desteklemeler sayesinde ciddi artış yaşandığını söyledi.

Türkiye'de 2002 yılında 60 bin hektar alanda çeltik ekimi yapılırken, bu alanın 2017 yılında 109 bin 505 hektara çıktığına işaret eden Kırmacı, "2002 yılında 360 bin ton olan çeltik üretimi, 2017 yılında 900 bin tona ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Çeltik üretiminde Samsun'un öncü iller arasında bulunduğunu belirten Kırmacı, şöyle devam etti:

"Samsun'da geçen yıl 180 bin 564 dekar alanda 133 bin 221 ton çeltik üretimi gerçekleştirildi. Samsun, çeltikte ekim alanı ve üretim miktarına göre ikinci sıradadır. Kentimizde çeltik üretimi 8 ilçede, 146 köyde, 3 bin 401 çiftçi ailesi tarafından yapılmaktadır. Bafra Ovası'nda yer alan 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçeleriyle Çarşamba Ovası'nda bulunan Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve Salıpazarı, çeltik tarımı için uygun alanlardır. Üretimin yüzde 86,7'si Bafra Ovası'nda yapılmaktadır."

Kırmacı, kentte sertifikalı çeltik tohumu üretimi de yapıldığını dile getirerek, "2016 yılında 265 ton, 2018 yılında da 72 ton sertifikalı çeltik tohumu üretimi gerçekleştirildi." diye konuştu.

Panelde üreticilere çeltik üretiminde karşılaşılan hastalıklar, ürün kalitesi, yabancı ot mücadelesi gibi konularda bilgi verildi.

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çeltik Nail Kırmacı Samsun Samsun Tarım ve Orman Müdürü türkiye

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