Ara buluculuk sisteminin kolaylık getirdiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Biz davalık olmak istemiyoruz. Çalıştırdığımız işçilerin işletmelerde hakkı var. Onlar olmazsa işletme olmaz. Hakkın uzamadan verilmesi lazım. İşçinin alın teri kurumadan verilmeli. Beş yıl uzamasın, borcumuz varsa ödeyelim yoksa helalleşelim. Her şeye rağmen ara buluculuk sistemi ile davaların yüzde 63'ü açılmadan çözülüyor." diye konuştu.

Türkiye'de mahkeme sürecinin 5 yıl sürdüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, Almanya'da bu sürenin 5 gün olduğunu belirtti.

Çayeli Ticaret Odasını ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, hayata geçirilen ara buluculuk sistemi ile işçi ve işverenin büyük ölçüde rahatladığını söyledi.

RİZE (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Samsun ile Hopa'yı birbirine bağlayacak demir yolu çok önemli. Demir yolu projesi tamamlanır, hepimiz aynı şeyi istersek başarabiliriz." dedi.

Doğa tahribatına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Karadeniz'deki çarpık yapılaşmanın önlenmesi gerektiğini, bölgede kalkınmanın temel kaynağının turizm olduğunu vurguladı.

Karadeniz'in turizm açısından servet değerinde olduğunu, çayın önemli geçim kaynağını oluşturduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ve yurt dışında herkes çay tüketiyor. Çay önemli bir tanıtım aracı. Ovit Tüneli, Mardin'e kadar uzanıyor. Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan ile gidiş gelişi kolaylaştırdı. İnsan geçişi artınca kapılar yetmemeye başladı. Rize-Artvin Havalimanı bir yıl sonra tamamlanıyor. Bunu birlik ve beraberlikle ve aynı şeyi isteyerek başardınız." ifadelerini kullandı.

Bölgenin ihtiyaçlarına değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bölge için iki şey çok önemli. Çay Kanunu çok önemli. Bütün bölgeye doğal gaz gelmesi, özellikle enerji açısından çok önemli. Samsun ile Hopa'yı birbirine bağlayacak demir yolu çok önemli. Demir yolu projesi tamamlanır, hepimiz aynı şeyi istersek başarabiliriz. Aynı hedefe atış yapmazsanız Rize'de, Pazar'da farklı şeyler istersek en kolayı neyse o yapılır. Onun için aynı hedefe atış yapmalıyız."

Hisarcıklıoğlu, ardından Çay Araştırma Merkezini gezerek Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan'dan bilgi aldı.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanları ile basına kapalı toplantıda da bir araya geldi.

