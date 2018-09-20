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Samsun Intermodal Lojistik Zirvesi

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

Vali Osman Kaymak: - "(Samsun Lojistik Köy Projesi) Bütçesi 43 milyon avroya kadar çıkmış halihazırda Türkiye'nin en yüksek bütçeli tek majör projesidir"

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Lojistik Köy Projesi'nin, bütçesi 43 milyon avroya kadar çıkmış halihazırda Türkiye'nin en yüksek bütçeli tek majör projesi olduğunu söyledi.

Kaymak, Samsun'da 5 kamu kurumunun ortaklığında, AB fonlarından sağlanan hibeyle hayata geçirilen Samsun Lojistik Merkezi'nde düzenlenen Samsun Intermodal Lojistik Zirvesi'ne katıldı.

Lojistik Köy Projesi'nin tamamlanarak tesliminin yapıldığını ifade eden Kaymak, zirvenin, merkezin yapımı sırasında duyulan heyecanın devam etmesi ve beklenen heyacanın sürmesi için düzenlendiğini belirtti.

Vali Kaymak, projenin Samsun'un ortak aklıyla ortaya çıktığını, başarılı bir şekilde yürütülmesinin de ortak sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, "Projeyi yeni teslim aldık. Depolarımızda boş alanların dolması lazım. Buranın dolması ve bağlantılarının kurulması halinde inşallah buranın Samsun'un ihracatını artıracak bir merkez olmasını diliyoruz." dedi.

Samsun'un kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşımı ile 7 organize sanayi sitesine sahip olduğunun altını çizen Vali Osman Kaymak, şunları kaydetti:

"Samsun, uluslararası öneminin yanı sıra Türkiye'nin kuzey, güney ve doğu, batı eksenlerindeki yük koridorlarının başlangıç noktasıdır. Samsun Lojistik Köy Projesi, ileriyi gören, geniş vizyon sahibi, Samsun'un bu anlamdaki potansiyelinin farkında olan yöneticilerimizin ön ayak olması neticesinde hayata geçmiş bir projedir. Projenin ilk tohumları Samsun Limanı'nın lojistik depolama alanlarının yetersiz kalması üzerine atılmıştır. Samsun Lojistik Köy Projesi Samsun'un mevcut potansiyelini değerlendirmek isteyen Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın program otoritesi olduğu Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programına 2011 yılında sunulan proje başarılı bulunmuştur. Bütçesi 43 milyon avroya kadar çıkmış hali hazırda Türkiye'nin en yüksek bütçeli tek majör projesidir. "

Kaymak, 37 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 15 depo ile sosyal ve idari yapılardan oluşan merkezin toplam 670 bin metrekare alana sahip olduğunu kaydetti.

Lojistik Yönetim Danışmanı Atilla Yıldıztekin, "Türkiye Ekonomisinde Lojistik Sektörü ve Samsun'un Sektörel Geleceğine Bakış" başlıklı sunum yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler merkezde incelemelerde bulundu.

Zirveye, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun Lojistik Merkezi Genel Müdürü Temel Uzlu ile sektör temsilcileri ile iş insanları katıldı.

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Samsun Intermodal Lojistik Zirvesi Samsun Lojistik Merkezi Samsun Valisi Osman Kaymak

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