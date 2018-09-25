Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, yarın kapılarını açacak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde; Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in destekleriyle hazırlanan fuar, 30 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Geçen yıl yurt içi ve yurt dışından 48 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, modern tarım ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojilerin ziyaretçilere topluca tanıtılması hedefleniyor.