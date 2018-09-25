Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, yarın kapılarını açacak.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde; Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in destekleriyle hazırlanan fuar, 30 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık olacak.
Geçen yıl yurt içi ve yurt dışından 48 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, modern tarım ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojilerin ziyaretçilere topluca tanıtılması hedefleniyor.
Fuarda sektör temsilcileri ile tarım profesyonelleri bir araya getirilerek bölgenin ekonomisine katkı sağlanıyor. Başta Samsun olmak üzere, ülkenin dört bir yanından gelecek ziyaretçiler sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri inceleme imkanı bulurken yeni iş bağlantılarına da imza atıyor.
Fuarda bu yıl TÜYAP'ın yurt dışı ofisleri, Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğü ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde tanıtılacak.
Azerbaycan, Tunus, Gürcistan, Sırbistan, İran, Kuzey Kıbrıs, Moldova ve Ürdün'den 100'ü aşkın yabancı alım heyetinin ağırlanacağı fuarda, yabancı ziyaretçiler ile katılımcı firmalara görüşme ortamı hazırlanarak önemli ticari anlaşmaların alt yapısı oluşturulacak. Yurt dışı alım heyetleri ile yapılan görüşmeler sayesinde katılımcı firmaların yurt dışına açılmaları hedefleniyor.
Samsun 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, Çarşamba ilçesi onur konuğu olacak ve Çarşamba'nın tarımsal ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra Çarşamba'ya özgü ikramlar da ziyaretçilere tattırılacak.
ABD'nin 'Brunson serbest kalabilir' açıklaması sonrası dolar çakıldı!
Fitch'ten Türk bankalarına uyarı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 24 Eylül dolar kuru yorumları
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)
Uluslararası firmalar Türkiye'de toplanıyor
THK ile kiracı arasında 'dolar' anlaşmazlığı
Borsa güne yükselişle başladı
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum