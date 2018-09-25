FİNANS

Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açıyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, yarın kapılarını açacak.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde; Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in destekleriyle hazırlanan fuar, 30 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

Geçen yıl yurt içi ve yurt dışından 48 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Samsun Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, modern tarım ve hayvancılığın ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojilerin ziyaretçilere topluca tanıtılması hedefleniyor.

Fuarda sektör temsilcileri ile tarım profesyonelleri bir araya getirilerek bölgenin ekonomisine katkı sağlanıyor. Başta Samsun olmak üzere, ülkenin dört bir yanından gelecek ziyaretçiler sektördeki son gelişmeleri ve teknolojileri inceleme imkanı bulurken yeni iş bağlantılarına da imza atıyor.

Fuarda bu yıl TÜYAP'ın yurt dışı ofisleri, Ticaret Bakanlığı Koordinatörlüğü ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri organizatörlüğünde tanıtılacak.

Azerbaycan, Tunus, Gürcistan, Sırbistan, İran, Kuzey Kıbrıs, Moldova ve Ürdün'den 100'ü aşkın yabancı alım heyetinin ağırlanacağı fuarda, yabancı ziyaretçiler ile katılımcı firmalara görüşme ortamı hazırlanarak önemli ticari anlaşmaların alt yapısı oluşturulacak. Yurt dışı alım heyetleri ile yapılan görüşmeler sayesinde katılımcı firmaların yurt dışına açılmaları hedefleniyor.

Samsun 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda, Çarşamba ilçesi onur konuğu olacak ve Çarşamba'nın tarımsal ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra Çarşamba'ya özgü ikramlar da ziyaretçilere tattırılacak.

PARTNERDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordurDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordur
Büyüksimitci: Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakarBüyüksimitci: Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakar
Şanlıurfa'da 2 bin kişilik işe 32 bin 597 başvuruŞanlıurfa'da 2 bin kişilik işe 32 bin 597 başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Samsun 4. Tarım TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ

En Çok Okunan Haberler

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!

Emekli zammıyla ilgili son haber! Emekli zammında hesap tamam

Emekli zammıyla ilgili son haber! Emekli zammında hesap tamam

Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat

Moody’s’ Türkiye'nin ülke tavanı notunu indirdi

Moody’s’ Türkiye'nin ülke tavanı notunu indirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da altın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Büyüksimitci: Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakar

Büyüksimitci: Türkiye'nin kılına zarar gelmesi hepimizin canını yakar

Şanlıurfa'da 2 bin kişilik işe 32 bin 597 başvuru

Şanlıurfa'da 2 bin kişilik işe 32 bin 597 başvuru

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize günde 80 bin ton taş dökülüyor

Rize-Artvin Havalimanı'nda denize günde 80 bin ton taş dökülüyor

TBM / Duman: Bağkurlular'a da erken emeklilik geliyor

TBM / Duman: Bağkurlular'a da erken emeklilik geliyor

KOBİ’lerin ihracattaki payı artarken, ithalattaki payı azaldı

KOBİ’lerin ihracattaki payı artarken, ithalattaki payı azaldı

İklimsa showroomları müşteri deneyimini artırmak amacıyla yenileniyor

İklimsa showroomları müşteri deneyimini artırmak amacıyla yenileniyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.