FİNANS

Samsun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 18:46 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı 8,80 - 9,80 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 8,80 ila 9,80 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT Soslu Mısır 60 gram 12,39 12,39 YAĞLI TOHUMLAR Beyaz Ayçekirdeği 80 gram 13,78 13,78 BİTKİSEL YAĞLAR Ayçiçek Yağı 1 kilo 6,06 6,13 HAYVANSAL YAĞLAR Kavram Yağı 2,50 2,50 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Et (Dana Bonfile) 57,95 70,05 İnek Sütü 1,02 1,18 KURU MEYVELER Kabuklu Fındık 8,80 9,80

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Anahtar Kelimeler:
Kabuklu fındık Samsun Ticaret Borsası

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