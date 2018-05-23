Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 8,80 ila 9,80 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT Soslu Mısır 60 gram 12,39 12,39 YAĞLI TOHUMLAR Beyaz Ayçekirdeği 80 gram 13,78 13,78 BİTKİSEL YAĞLAR Ayçiçek Yağı 1 kilo 6,06 6,13 HAYVANSAL YAĞLAR Kavram Yağı 2,50 2,50 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Et (Dana Bonfile) 57,95 70,05 İnek Sütü 1,02 1,18 KURU MEYVELER Kabuklu Fındık 8,80 9,80
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