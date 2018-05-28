Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,60 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT İthal Arpa 0,91 0,95 İthal Mısır 1,03 1,07 Kırık Buğday 0,91 0,91 İthal Buğday 0,88 1,10 HUBUBAT MAMULLERİ Dökme Buğday Kepeği 0,77 0,91 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Et (Karkas) 30,00 30,03 Et (Kuzu) 34,00 34,00 Tavuk (Piliç Eti) 5,60 5,60 KURU MEYVELER Kabuklu Fındık 9,60 9,60
Antalya Havalimanı'nın yeni sahibi belli oldu
Hükümetten Merkez Bankası kararına ilk tepki!
Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?
İTO'dan döviz kuru kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum