Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 12,11 - 13 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT Yemlik Arpa 0,89 0,89 Mısır İrmiği 1,61 1,61 İthal Makarnalık Buğday 1,15 1,15 İthal Buğday 1,50 1,50 HUBUBAT MAMULLERİ Ekmeklik Buğday Unu 50 kilogram 70,98 70,98 Buğday Kepeği Dökme 0,83 0,83 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Kaşar Peyniri 17,99 17,99 Zeytin 19,01 19,01 KURU MEYVELER İç Fındık 9-11 12,11 13,00
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