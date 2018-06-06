FİNANS

Samsun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 06.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

İç fındığın kilogramı 23,50 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 23,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT Yemlik Arpa 0,82 0,82 İthal Arpa 0,89 0,95 İthal Mısır 1,03 1,14 Kırık Buğday 0,91 0,93 HUBUBAT MAMULLERİ Bonkalite 40 kilogram 39,60 39,60 Buğday Kepeği Dökme 0,77 0,84 YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği Küspesi 1,41 1,50 KURU MEYVELER İç Fındık 13-15 23,50 23,50

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli
Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çektiMitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık Samsun Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Son dakika! 85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek şans

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

Kırşehir'de Petlas işçisine yüzde 18 zam

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

İzmit'te simit tezgahları 1 milyon 147 bin liraya kiralandı

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

'Yüksek faiz üzerinden haksız kazanç' mücadelesini devlet vermeli

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

Mitsubishi Electric sürdürülebilir dünya için çevresel duyarlılığa dikkat çekti

MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

MediaMarkt yarım milyon megavat enerji tasarruf etti

Domatesi hastalık vurdu

Domatesi hastalık vurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.