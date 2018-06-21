Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 19,40 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT Yemlik Arpa 0,84 0,84 İthal Buğday 0,99 1,22 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ İnek Sütü 1,15 1,35 KURU MEYVELER İç Fındık 11-13 19,40 19,40 DİĞER ÜRÜNLER Saman
0,35 0,45
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