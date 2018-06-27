Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,65 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT Yemlik Arpa 0,82 0,84 Ekmeklik Buğday 0,95 1,03 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Et (Karkas) 30,00 30,00 Tavuk (Piliç Eti) 5,95 6,00 DİĞER ÜRÜNLER Domates 0,50 0,50 Karpuz
0,42 0,95 KURU MEYVELER Kabuklu Fındık 9,65 9,65
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