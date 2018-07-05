Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 19,75 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT Yemlik Arpa 0,82 0,84 Ekmeklik Buğday 0,89 1,02 HUBUBAT MAMULLERİ Buğday Unu 50 kilogram 62,00 62,86 Buğday Kepeği 35 kilogram 27,51 27,51 YAĞLI TOHUMLAR Ayçiçeği Küspesi Tohumu 1,43 1,44 KURU MEYVELER
İç Fındık 11-13 19,75 19,75
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