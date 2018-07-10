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Samsun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

İç fındığın kilogramı 22,20 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 22,20 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT Yemlik Arpa 0,83 0,83 İthal Arpa 0,93 0,95 Ekmeklik Buğday 0,96 0,97 İthal Buğday 1,00 1,10 YAĞLI TOHUMLAR Ayçiçeği Küspesi Tohumu 1,44 1,45 KURU MEYVELER İç Fındık 12-13
22,20 22,20

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Anahtar Kelimeler:
fındık Samsun Ticaret Borsası

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