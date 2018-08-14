Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 10 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT Yemlik Arpa 0,80 0,85 İthal Arpa 0,95 0,95 Ekmeklik Buğday 0,96 0,97 HUBUBAT MAMÜLLERİ Buğday Kepeği dökme 0,81 0,87 Bonkalite 40 kilogram 34,94 39,20 YAĞLI TOHUMLAR İthal Ayçiçeği Tohumu Küspesi
1,66 1,86 Haşhaş tohumu beyaz 8,99 9,15 KURU MEYVELER Kabuklu Fındık 10,00 10,00
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