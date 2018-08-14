FİNANS

Samsun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 14:45 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı 10 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 10 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT Yemlik Arpa 0,80 0,85 İthal Arpa 0,95 0,95 Ekmeklik Buğday 0,96 0,97 HUBUBAT MAMÜLLERİ Buğday Kepeği dökme 0,81 0,87 Bonkalite 40 kilogram 34,94 39,20 YAĞLI TOHUMLAR İthal Ayçiçeği Tohumu Küspesi
1,66 1,86 Haşhaş tohumu beyaz 8,99 9,15 KURU MEYVELER Kabuklu Fındık 10,00 10,00

PARTNERPlajın yıldızı o oldu!Plajın yıldızı o oldu!
ATSO Başkanı Çetin: Ekonomi, ABD'nin yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçteATSO Başkanı Çetin: Ekonomi, ABD'nin yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçte
TÜRKPATENT ile Tarım Kredi arasında iş birliğiTÜRKPATENT ile Tarım Kredi arasında iş birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fındık Samsun Ticaret Borsası

En Çok Okunan Haberler

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ATSO Başkanı Çetin: Ekonomi, ABD'nin yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçte

ATSO Başkanı Çetin: Ekonomi, ABD'nin yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçte

TÜRKPATENT ile Tarım Kredi arasında iş birliği

TÜRKPATENT ile Tarım Kredi arasında iş birliği

Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

EÜ'lü öğretim üyeleri: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

Boydak Holding CEO'su Ertekin: Gün, tarafınızı belli etme günüdür

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.