Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,00 ila 9,40 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
EN YÜKSEK
HUBUBAT Yemlik Arpa 0,81 0,83 Ekmeklik Buğday 0,80 0,99 İthal Buğday 0,93 0,94 BAKLİYAT VE MAMULLERİ Taze Fasulye 2,00 2,00 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ İnek Sütü 1,13 1,37 KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 9,00 9,40 DİĞER ÜRÜNLER Domates 0,66 1,10
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