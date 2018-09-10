Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,68-11,55 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT Ekmeklik Buğday 0,83 1,05 YAĞLI TOHUMLAR Yağlık Ayçiçeği 2,42 2,55 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Kabak Çekirdeği 33,81 33,81 KURU MEYVELER Kabuklu Fındık 9,68 11,55 DİĞER ÜRÜNLER
Çemen 0,50 0,50
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