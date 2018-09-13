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Samsun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Kabuklu fındığın kilogramı 13,50 liradan işlem gördü

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 13,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT Yemlik Arpa 0,82 0,84 Ekmeklik Buğday 0,90 1,15 HUBUBAT MAMULLERİ Buğday Unu Ekmek 50 kilogram 83,00 104,67 Makarna 1,41 2,38 YAĞLI TOHUMLAR Yağlık Ayçiçeği 2,17 2,35 KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 13,50 13,50 KASAPLIK CANLI HAYVANLAR Kuzu 275,00 300,00

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Anahtar Kelimeler:
fındık Samsun Ticaret Borsası

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