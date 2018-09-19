Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 12,00 ila 13,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT Yemlik Arpa 0,85 1,10 Ekmeklik Buğday 0,90 1,05 Buğday Tritikale 0,80 0,80 İthal Buğday 1,11 1,51 YAĞLI TOHUMLAR Yağlık Ayçiçeği 2,27 2,55 ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ Zeytin
7,50 16,50 KURU MEYVELER Kabuklu Fındık 12,00 13,50
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