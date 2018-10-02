Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25 ila 26 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT Ekmeklik Buğday 1,01 1,06 İthal Buğday 1,37 1,47 HUBUBAT MAMULLERİ Buğday Unu 5 kilogram 9,31 9,90 Buğday Kepeği 35 kilogram 31,83 37,06 YAĞLI TOHUMLAR Yağlık Ayçiçeği 2,30 2,30 KURU MEYVELER
İç Fındık 11-13 25,00 26,00
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