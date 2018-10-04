Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 14-14,16 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT Yemlik Arpa 0,95 0,99 Ekmeklik Buğday 0,90 1,16 HUBUBAT MAMULLERİ İthal Buğday 1,26 1,42 Buğday Unu 50 kilogram 95,18 107,39 YAĞLI TOHUMLAR Yağlık Ayçiçeği 2,31 2,41 BİTKİSEL YAĞLAR
Ayçiçek Yağı 6,24 6,24 KURU MEYVELER Kabuklu Fındık 14,00 14,16
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