Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) iç fındığın kilogramı 25,20 ila 28,00 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
HUBUBAT Ekmeklik Buğday 0,90 2,40 Kırık Buğday 0,90 0,90 İthal Buğday 1,31 1,31 HUBUBAT MAMULLERİ Buğday Kepeği 35 kilogram 36,42 36,42 Bonkalite 40 kilogram 46,65 46,65 YAĞLI TOHUMLAR 2,31 2,41 Yağlık Ayçiçeği
2,50 2,50 KURU MEYVELER İç Fındık 25,20 28,00
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